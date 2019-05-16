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"كاف": جروس على بعد خطوة من دخول التاريخ مع الزمالك

الخميس 16/مايو/2019 - 02:11 م
كاف: جروس على بعد خطوة من دخول التاريخ مع الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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تحدث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الموقع الرسمي، للكاف إن الزمالك يبحث عن أول لقب في الكونفدرالية في تاريخه، وتحقيق لقب غائب على الصعيد الأفريقي منذ عام 2002، عندما حقق الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق مغربي أيضا وهو الرجاء البيضاوي.

وأكد كاف، أنه منذ تعاقد السويسري كريستان جروس، مع الزمالك في بداية الموسم، كانت التوقعات كبيرة من المدرب، وحتى الآن يبدو وأنه كان على قدر هذه التوقعات، يقف على بعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ، حين يطارد العملاق المصري لقبه الأول في تاريخ "CAF" كأس الكونفيدرالية، والأول له قاريًا منذ 2002.
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