بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها في العراق
الخميس 16/مايو/2019 - 02:10 م
وكالات
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أعلنت بريطانيا اليوم رفع مستوى التهديد
الأمني ضد قواتها في العراق وكذلك موظفيها في عدد من دول الخليج بسبب ما وصف بأنه تهديد
أمني مصدره إيران.
وذكرت مصادر أن "بريطانيا رفعت مستوى
التهديد لقوات المملكة المتحدة ودبلوماسييها في العراق بسبب خطر أمني بالغ من إيران"،
مضيفة أن " المملكة المتحدة وضعت كذلك موظفيها وعائلاتهم في السعودية، والكويت،
وقطر في حالة تأهب"، كما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.
وذلك ضمن سلسلة إجراءات مماثلة من دول غربية
أخرى على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
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