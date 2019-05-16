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اليوم.. وفاء عامر ضيفة "رسايل" مع جيهان عبد الله على "نجوم إف.إم"

الخميس 16/مايو/2019 - 02:08 م
اليوم.. وفاء عامر ضيفة رسايل مع جيهان عبد الله على نجوم إف.إم
وفاء عامر
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أحمد رمضان متولي
 
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تحل النجمة وفاء عامر ضيفة على برنامج "رسايل"، اليوم الخميس، مع جيهان عبد الله على نجوم إف إم، وتبعث خلال الحلقة عدة رسائل لأصدقائها وأسرتها ومحبيها وأيضا رسائل لمنافسيها.

 

وتشارك وفاء عامر فى السباق الرمضانى بمسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، من بطولة ياسمين صبرى، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال.

 

يذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميا، على "نجوم إف إم"، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.

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