تناولي الزبادي على السحور في رمضان لهذه الفوائد

يعد الزبادي من أكثر الأطعمة الصحية للجسم، وهو ضروري خلال شهر رمضان الكريم، وبشكل خاص على مائدة السحور؛ لما له من أهمية كبرى في مساعدة الجسم على تحمل الجوع والعطش لفترات طويلة، كما له العديد من الفوائد للجهاز الهضمي؛ لما يحتويه على نسب من البكتيريا المفيدة لصحة المعدة.





فوائد الزبادي على السحور

يحتوي الزبادي على نسب كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات كفيتامين ب 12 وب 2 وب 3 وب 6 وفيتامين أ وأيضًا د وفيتامين ج وك، بالإضافة إلى البروتين والألياف الغذائية والفوسفور والمغنيسيوم والزنك والحديد والفوليك.





يساعد الزبادي على تيسير عمليات هضم الطعام.





يساعد الزبادي خالي الدسم في التخلص من أعراض الحموضة.





يعمل الزبادي على مساعدة الجسم في النوم بشكل مريح.





يمد الجسم بنسب مناسبة من الكالسيوم.





يساهم الزبادي بشكل كبير في تقليل حدة الإسهال عن طريق تنظيم حركة الأمعاء.





يقلل من حدة أعراض مرض القولون العصبي.





يقوي من مناعة الجسم.





يقي من الإصابة بهشاشة العظام.





للزبادي دور كبير في الإحساس بالشبع.





يعمل الزبادي قليل الدسم على ضبط الكوليسترول.





تناول الزبادي بشكل منتظم يضبط ضغط الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





يلعب دور كبير في شفاء أنواع من العدوى التي قد تصيب الجهاز الهضمي.

أفضل أطعمة السحور في رمضان

يجب تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات والألياف الغذائية مثل الطماطم والخضروات والفواكه؛ لأن الجسم يحتاج إلى وقت أطول حتى يستطيع هضم تلك الأطعمة، مما يساعد في زيادة مستويات الطاقة بالجسم خلال فترة الصوم.

الزبادي من أفضل الأطعمة التي تساعد الجسم على تحمل الجوع والعطش.

التمر من أفضل أنواع الطعام على السحور في شهر رمضان المبارك؛ لما له من قيمة غذائية مرتفعة تعمل على تعويض الجسم لما يحتاجه من معادن وفيتامينات ومواد غذائية خلال فترات الصوم.

يساعد الخروب الجسم على عدم الإحساس بالعطش، بالإضافة إلى العناصر الغذائية والسكر، الذي يحتاج إليه الجسم.

كما يجب الابتعاد عن تناول التوابل والأطعمة الحريفة وذات الملوحة العالية، التي تساعد على شعور الجسم بالعطش.