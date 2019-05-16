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كريم خطاب يستضيف أيمن يونس فى "بطاقة أفريقيا" اليوم على نجوم اف ام

الخميس 16/مايو/2019 - 02:08 م
كريم خطاب يستضيف أيمن يونس فى بطاقة أفريقيا اليوم على نجوم اف ام
كريم خطاب
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أحمد رمضان متولي
 
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يستضيف اليوم كريم خطاب نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق أيمن يونس، فى برنامجه "بطاقة أفريقيا"، على إذاعة "نجوم إف.إم"، ويسرد يونس مع خطاب كواليس بطولة الأمم الأفريقية التى شارك فيها في المغرب عام 1988 وأحرز هدفين فى الكاميرون والسنغال، ويحكى أجواء معسكر المنتخب.

 

برنامج "بطاقة أفريقيا" يذاع فى الـ5:30 مساء يوميا، وتدور فكرته حول استضافة لاعبى ونجوم مصر بكرة القدم الذين شاركوا بكأس الأمم الأعوام السابقة وسرد تفاصيل وكواليس تلك البطولات، ويتم إذاعة البرنامج على إذاعة "نجوم إف.إم".

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