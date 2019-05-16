استمرار نجاح مشروع "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي

ِصرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن مشروع قرض "مستورة" هو أحد المحاور التي ينفذها البنك في إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، وبأن البنك نجح في تمويل 17 ألفا و455 مشروع بمبلغ إجمالي 289 مليونا و217 ألف جنيه تقريبا.

وأشارت إلى فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم؛ حيث إن المشروع يعتبر مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الأسر والتي حققت ارتفاعاً في دخلها بعد الحصول على القرض نظرا لأن التركيز على الدعم الانتاجى يساهم بقوة فى استمرارية النتائج وخلق مصادر دخل مستدامة ومساعدة الأنشطة الاقتصادية لتصبح مشروعات قابلة للاستمرار اقتصاديا.

وأكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك قام بتوقيع برتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المراة المصرية يهدف إلى تطوير آليات توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية في كل محافظة وقرية في مصر مؤكدا أن هذا التعاون يتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية.

وأضاف فاروق أن قرض مستورة يأتي في إطار تحقيق تكليفات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و التي تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل و العمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها موضحا ان المشروع نجح في تغطية كافة مشاريع التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ وبلغ عددها 8122 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون و207 الف جنيه يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغ عددها 6797 مشروعا بإجمالي 120 مليونا و537 ألف جنيه تقريبا بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1496 مشروعا بإجمالي 17 مليون جنيه تقريبا ثم المشروعات الصناعية بإجمالي 632 مشروعا بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، والمشروعات الخدمية بإجمالي 408 مشروعاً وبتكلفة أكثر من 6 ملايين و544 ألف جنيه.

وأضاف "فاروق" أن لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرا بدون فوائد، لافتا إلى أنه تحتسب 7% مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، مشيرا الى ان قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت و يتم منح القرض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيدوما بين 21 إلى 60 عاما.



