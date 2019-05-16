مركز السينما العربية يطلق قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية

للسنة الثانية على التوالي، يطلق مركز السينما العربية قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية في العدد الجديد من مجلة السينما العربية، والذي سوف يتم إصداره في الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي.





قائمة الـ100 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية تضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة أو السينما الناطقة باللغة العربية، وهو ما يبرر عدم وجود أسماء عربية في صناعة السينما الأجنبية، كما تم ترتيبهم الأسماء أبجدياً، وتقسيمهم وفقاً لمجال عملهم ونشاطهم.

وقد جاءت القائمة كالتالي: 15 مخرجاً،3 مؤلفين، 18 ممثلاً (16 جهة)، 10 منتجين (9 جهات)، 14 رئيساً ومديراً للمهرجانات (10 جهات)، 5 أشخاص مؤثرين في الهيئات الحكومية العربية (3 جهات)، 5 ممولين (4 جهات)، 13 مديراً للمؤسسات السينمائية (9 جهات)، 3 داعمين (جهتان)، 10 من مديري المنصات (8 جهات)، 21 موزعاً في دور العرض (14 جهة)، 6 وكلاء المبيعات الدولية (4 جهات).

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية مثلت 22 دولة، 13 عربية و9 دول غير عربية، وكانت الدولة صاحبة التمثيل الأكبر هي مصر برصيد 22 اسماً، ثم الإمارات ولبنان (18)، فلسطين (15)، السعودية وتونس (8)، وكانت الدولة غير العربية الأكثر تمثيلاً هي فرنسا برصيد 7 أسماء.

مركز السينما العربية يحتفل هذا العام بمرور 5 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، حيث يوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعةالسينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

كما أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك، والذي تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم، وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي.