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عمدة نيويورك يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

الخميس 16/مايو/2019 - 02:00 م
عمدة نيويورك يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
عمدة مدينة نيويورك
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وكالات
 
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أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو انضمامه إلى الميدان الديمقراطي المزدحم بالمترشحين من الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.

 

وقال بلاسيو صباح الخميس في تسجيل على يوتيوب، إنه سوف سيطلب من الديمقراطيين ترشيحه لمنصب الرئيس.

 

وقال: "إن الرئيس دونالد ترمب يجب إيقافه".

 

وبلازيو المولود في 8 مايو 1961 يشغل حالياً منصب الرئيس الـ109 لبلدية نيويورك وهو متزوج منذ 1994 وله ثلاثة أبناء، وهو خريج كامبريدج ماساشوستس.

 

وقد كان مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك في انتخابات عام 2013، حيث هزم الجمهوري جو لوتا بأكثر من 73 في المئة من الأصوات، نقلًا عن موقع قناة العربية نت.

 

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