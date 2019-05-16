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عضو مجلس الشورى السعودي يُطالب بتصنيف قطر دولة إرهابية

الخميس 16/مايو/2019 - 01:59 م
عضو مجلس الشورى السعودي يُطالب بتصنيف قطر دولة إرهابية
الدكتور محمد آل زلفة
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رقية جمال
 
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قال الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن هناك وقفة شبه جماعية من مجلس حقوق الانسان ضد ما تمارسه قطر من أمور تتعارض مع حقوق الإنسان.

وأضاف "آل زلفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن دعم قطر للإرهاب وإيواءها للإرهابيين معروف للجميع، متوقعًا أن يتعامل المجتمع الدولي مع قطر كدولة مارقة وإرهابية على ما تمارسه من أعمال إرهابية ضد شعبها أولًا من سح الجنسيات وطرد المواطنين من قطر، والتمييز بين المواطنين، ومنع المعتمرين من الذهاب للمملكة لأداء العمرة، وكل هذه الأعمال تستوجب ان تصنف قطر كدولة إرهابية.

وتابع، أنه آن الأوان لقطر أن تعيد حساباتها في كل شيء وإلا ستجد نفسها خارج إطار العالم، فهي الآن تمول الإرهاب وهي في موقف خطر.
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