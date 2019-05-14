مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل حدوتة مرة

كما يعاد للمره الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ساعة الظهيرة.



وتعرض أيضا الحلقة التاسعة من مسلسل حدوتة مرة في تمام الساعة الثامنة والنصف بعد العشاء، ويعاد في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الثالي، كما يعاد مره اخرى في تمام الساعة الثانية عشر ساعة الظهيرة، ويعاد للمره الثالثة في تمام الساعة الخامسة والنصف مع غروب الشمس وقبل المغرب.





حدوتة مرة بطولة غادة عبد الرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.

تذاع الحلقة التاسعة من مسلسل "حدوتة مرة" الذي تقوم ببطولته غادة عبد الرزق، اليوم 9 رمضان، على قناة النهار في تمام الساعة العاشرة قبل منتصف الليل، ويعاد مره اولى في تمام الساعة الخامسة فجرا.