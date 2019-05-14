المؤشر الرئيسي يعمق من مكاسبه ويصل لأعلي مستوي 14000 نقطة





واصلت مؤشرات البورصة المصرية،صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المصريين ، وعمق المؤشر الرئيسي من مكاسبه ليصل أعلى الـ 14000 نقطة وصولا الى 14064 نقطة





وربح رأس المال السوقي نحو 5.9 مليار جنيه نحو ليصل الي 767.7 مليار جنيه





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 14,064.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 621.49 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1,581.16 نقطة.





من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأثنين ، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ا وجاء لضغط البيعى بعد اجتماع المجموعة الوزارية امس مع احاديث مقتضبة عن عرض المشاكل على القيادة السياسية ، لنتتظر حلول جذرية تعيد التوازن للسوق وتركه للحركة الطبيعية العرض والطلب ، دون اخبار سلبية تدفع بتسارع وتيرة التراجعات.وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 13,905.73 نقطةة





وخسر رأس المال السوقي7 مليار جنيه نحو ليصل الي 761.8 مليار جنيه









وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 13,905.73 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 620.65 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1,576.77 نقطة.



