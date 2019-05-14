ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المؤشر الرئيسي يعمق من مكاسبه ويصل لأعلي مستوي 14000 نقطة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:00 م
المؤشر الرئيسي يعمق من مكاسبه ويصل لأعلي مستوي 14000 نقطة
البورصة المصرية
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

واصلت مؤشرات البورصة المصرية،صعودها بمنتصف  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المصريين ، وعمق المؤشر الرئيسي من مكاسبه  ليصل أعلى الـ 14000 نقطة وصولا الى 14064 نقطة

وربح  رأس المال السوقي نحو 5.9 مليار جنيه  نحو ليصل الي 767.7 مليار جنيه

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 14,064.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 621.49  نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1,581.16  نقطة.

من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس  الأثنين ، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ا وجاء لضغط البيعى بعد اجتماع المجموعة الوزارية امس مع احاديث مقتضبة عن عرض المشاكل على القيادة السياسية ، لنتتظر حلول جذرية تعيد التوازن للسوق وتركه للحركة الطبيعية العرض والطلب ، دون اخبار سلبية تدفع بتسارع وتيرة التراجعات.وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 13,905.73 نقطةة
 

وخسر  رأس المال السوقي7 مليار جنيه  نحو ليصل الي 761.8 مليار جنيه


وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 13,905.73 نقطة،  وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 620.65 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1,576.77 نقطة.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة