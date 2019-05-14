تونس والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون لتحسين الامتثال الضريبي الدولي

وقعت تونس والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون لتحسين الامتثال الضريبي الدولي والتعاون المتبادل في المادة الجبائية بين البلدين.





وتنص الاتفاقية التي وقعها وزير المالية التونسي رضا شلغوم وسفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس دونالد بلوم بالعاصمة التونسية اليوم، على حصول الدولتين على معلومات بشأن الحسابات الواجب الإبلاغ عنها وتبادلها وتوضيح كيفية تطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا"، إضافة إلى الالتزام بتطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية وتعزيز فاعلية عملية تبادل المعلومات وضمان شفافيتها.



