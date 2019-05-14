في تاسع يوم رمضان.. حضري جلاش بالكاسترد (حلوى لذيذة)
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:56 م
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المكونات
1/2 كيلو جلاش
باكو كاسترد او مهلبيه
كوب سمنه سايحه
سيرب:
كوب ماء
كوب سكر
1/2 ليمونه
مكسرات حسب الرغبه
طريقة التحضير
نحضر صينيه مدوره وندهنها بالسمن وبعدين نبدأ نرص الجلاش وندهن كل ورقه بالسمنه
عندما نصل لنصف كميه الجلاش نضع الكاسترد ونوزعه
ونكمل باقي كميه الجلاش بنفس الطريقه و ندهن وش الجلاش بالسمنه ونقطعه حسب الرغبه
ويدخل الفرن علي١٨٠ درجه في وسط الفرن الي ان يحمر الوجه
ولما يخرج من الفرن نسقيه بالشربات البارد يعني الجلاش سخن والشربات بارد ونرش المكسرات علي الوجه
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