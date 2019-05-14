"اعتماد 3496 مسجدًا".. تعرف على المسموح لهم بالاعتكاف في رمضان

إجراءات تنظيمية، وشروط كثيرة، وضعتها وزارة الأوقاف للسماح للمصلين بالاعتكاف في شهر رمضان، حيث اعتمدت 3496 مسجدًا، بحيث يقوم المشرف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف قبل بداياته بأسبوع، تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف.





اعتماد 3496 مسجدًا للاعتكاف

اعتمد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عدد 3496 مسجدًا على مستوى الجمهورية للاعتكاف في شهر رمضان المبارك 1440هـ، بحيث يكون لكل مسجد إمام من الأئمة مسؤول عن إدارة جميع شؤون الاعتكاف، في إطار خطة الوزارة للاستعداد للشهر.





إجراءات الاعتكاف

ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة، وأن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وستنشر أسماء المساجد المصرح له بالاعتكاف على موقع الوزارة فور اعتمادها.





شروط الاعتكاف

وهناك بعض الشروط للاعتكاف بالمساجد، أن يكون بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التي هي فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة، بالإضافة إلى أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.





واشترطت الأوقاف، أن يكون المكان مناسبا من الناحية الصحية، من حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين.





المحرومون من الاعتكاف

وضمن شروط الاعتكاف، أنه لا مجال لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر الشريف، وفي المساجد التي تحددها الوزارة للاعتكاف في كل منطقة من خلال إدارات ومديريات الأوقاف.



