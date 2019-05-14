سوزان نجم الدين ضيفة "ستديو 9090" للحديث عن ابن أصول.. الليلة

تحل النجمة سوزان نجم الدين ضيفة على إذاعة 9090 اليوم الثلاثاء عبر برنامج ستديو 9090 مع المذيعة فاطمة مصطفى خلال حلقة خاصة تتحدث فيها عن دورها بمسلسل "ابن أصول" التي تلعب فيه دور أم حمادة هلال.





وذلك بعدما أثار دورها ردود فعل واسعة منذ عرض الحلقة الأولي للعمل، مما سيجعلها تكشف عن كواليس الدور واختيارها له بالإضافة لعملها مع حمادة هلال في مسلسل واحد للمرة الأولي في مسيرتها خلال البرنامج اليوم.