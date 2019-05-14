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تداول 150 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:49 م
تداول 150 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
ميناء سفاجا - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة وتم تداول 150 شاحنة بضائع و21 سيارة حيث شملت حركة الواردات 51 شاحنة و19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 99 شاحنة بضائع و2 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة Ban Ivy بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امانة وغادرت السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينة بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة امنية وتغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.

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