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مانشستر سيتي يفاجئ جوارديولا بميزانية ضخمة لحسم 4 صفقات

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:46 م
مانشستر سيتي يفاجئ جوارديولا بميزانية ضخمة لحسم 4 صفقات
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الفجر الرياضي
 
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يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لإبرام عدة صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف بطل البريميرليج.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن مانشستر سيتي رصد ميزانية قدرها 230 مليون يورو من أجل إنفاقها على صفقات فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن بيب جوارديولا يركز على 4 صفقات قوية في الصيف وهي حسام عوار من ليون وماتياس دي ليخت من أياكس ورودريجو هيرنانديز من أتلتيكو مدريد ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.
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