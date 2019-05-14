رئيس ريال مدريد قلق بسبب "هازارد"
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:48 م
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك حالة من
القلق لدى فلورنتينو بيريز
رئيس نادي ريال مدريد , بعد اقتراب حسم صفقة الدولي البلجيكي إيدين هازارد.
ويأتي قلق
بيريز بسبب موقف نجم الفريق البرازيلي الشاب فينيسيوس من المشاركة في الموسم المقبل.
وقال صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن بيريز أعرب عن قلقه من تطور فينيسيوس جونيور، خاصة أن البلجيكي إيدين هازارد سوف يحجز مقعدا أساسيا في الجبهة اليسرى في الموسم المقبل .
وتابعت الصحيفة،
أن وصول هازارد سوف يؤثر كثيرا على تطور فينيسيوس بشكل سلبي، ومع وجود كلاً من : بنزيما
وإيسكو، أسينسيو ، فينيسيوس ، سيكون أمام زيدان الكثير ليفعله في الموسم المقبل .
وكشفت الصحيفة عن موعد إعلان صفقة هازارد،
مشيرة إلى أنه من المحتمل الإعلان رسميا عن الصفقة في 29 مايو الجاري .
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