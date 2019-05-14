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إنقطاع المياه عن عدة مناطق بين منوبة وبرج العامري

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:44 م
إنقطاع المياه عن عدة مناطق بين منوبة وبرج العامري
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنّها برمجت أشغال صيانة لإصلاح عطب، طرأ على قناة الجلب الرئيسية على مستوى برج العامري من ولاية منوبة.

وسينجرعنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 15 ماي 2019 بالمناطق التالية:

- معتمديات برج العامري، المرناقية، البطان، طبرية والجديدة من ولاية منوبة.

- منطقتي القريعات وسيدي مدين من ولاية باجة.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 15 ماي 2019 والخميس 16 ماي 2019.
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