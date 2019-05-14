5 أفلام لـMAD Solutions في عروض مسرح القصبة لشهر رمضان (صور)

تشارك MAD Solutions في فعاليات مسرح القصبة بخمسة أفلام، وهي فيلم التحريك البرج للمخرج ماتس غرورد، والرحلة للمخرج محمد الدراجي، وعلي معزة وإبراهيم للمخرج شريف البنداري، ومن السماء للمخرج وسام شرف، وولدي للمخرج محمد بن عطية.

مسرح وسينماتك القصبة مؤسسة ثقافية فلسطينية غير حكومية متخصصة تأسست في 1970 بالقدس، وفي عام 2000تمافتتاح المسرح في مدينة رام الله. يعمل المسرح على تفعيل الحياة الثقافية في فلسطين من خلال إنتاج واستضافة عروضفنية، بالإضافة إلى عرض الأفلام السينمائية اليومية وتنظيم الأسابيع والمهرجانات السينمائية المتخصصة.

فيلم البرج:

فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي، محمد بكري، نجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك، وتتولى MAD Solutions توزيعه في العالم العربي، ويحكي قصة الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عاماً، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

وشارك الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مهرجان لندن فلسطين السينمائي، أيام فلسطين السينمائية، مهرجان آنسي الدولي لأفلام التحريك بفرنسا، مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا، مهرجان بوسان السينمائي الدولي.

ميعاد عرض الفيلم: يوم الخميس 16/5/2019

فيلم الرحلة:

تدور أحداث الفيلم في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟

الرحلة من بطولة زهراء غندور وأمير جبارة ومن تأليف إيزابيل ستيد ومحمد الدراجي الذي يتولى إخراجه أيضاً، ومن إنتاج HUMAN FILM والمركز العراقي للفيلم المستقل (IIFC) بالتعاون مع LIONCEAU FILMS وIRAQ AL-RAFIDAIN وشبكة الإعلام العراقي (IRAQI MEDIA NETWORK)، وحصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق وصندوق دعم السينما العالمية - المركز الوطني للسينما، التابع لـوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، المعهد الفرنسي وصندوقهولندا للفيلم. ودعم للتطوير من صندوق سند (مهرجان أبوظبي السينمائي) وSCREEN YORKSHIRE، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

ميعاد عرض الفيلم: يوم الخميس 23/5/2019

فيلم علي معزة وإبراهيم:

يحكي الفيلم قصة حب عجيبة يعيشها الشاب علي في إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق في رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحاني، بصحبة إبراهيم الذي يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مر بهما من أحداث غريبة.

عليمعزةوإبراهيم من إخراج شريفالبنداري وتأليف أحمدعامر عن قصة سينمائية لـإبراهيم البطوط، وبطولة عليصبحيوأحمد مجدي، بالاشتراك مع الفنانة سلوىمحمدعلي والنجمة ناهدالسباعي.وإنتاج شركة فيلمكلينك للمنتج محمدحفظي مع ترانزيتفيلمز للمنتج حسامعلوان وشركة Arizona Productions بفرنسا للمنتج غيومديسي، ومنتج مساعد دانيلزيسكيند، وهو توزيع مشترك في أنحاء العالم العربي لشركتي MAD Solutions وفيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID)، فيما يتولى وكيل المبيعات Loco Films الفرنسي توزيع الفيلم عالمياً.

ميعاد عرض الفيلم: يوم السبت 25/5/2019

من السماء:

شهد عرضه الأول ضمن قسم جمعية الأفلام المستقلة للتوزيع (ACID) في مهرجان كان السينمائي، وشارك مؤخراً في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم حول سمير، مقاتل الميليشيات السابق الذي كان يُعتقد أنه ميت ويعود بعد غياب 20 عاماً إلى حياة عُمر أخيه الصغير الذي يعمل كحارس شخصي في بيروت، ووسط أحداث درامية وكوميدية، يواجه سمير تغيرات جذرية في بلدٍ لم يعد يتذكره.

فيلم من السماء من بطولة رائد ياسين، سعيد سرحان، يمنى مروان، رودريغ سليمان وجورج ميلكي، وقام بكتابة السيناريو ماريت ديزير بالتعاون مع مخرج الفيلم وسام شرف، وهو إنتاج لبناني فرنسي مشترك من خلال شركتي né à Beyrouth Films وAurora Films، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.

ميعاد عرض الفيلم: يوم الخميس 30/5/2019

فيلم ولدي:

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين،ونافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضاً على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا.

ويحكي ولدي قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيراً بالتحسن، يختفي فجأة.

فيلم ولدي من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ميعاد عرض الفيلم: يوم السبت 1/6/2019