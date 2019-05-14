نيويورك تايمز: واشنطن تبحث خططًا عسكرية ضد إيران تشمل 120 ألف مقاتل

ذكرت تقارير، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، «قدم خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية».





وقالت نيويورك تايمز إن من بين من حضروا الاجتماع المهم، جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي، وجينا هاسبل، مديرة وكالة المخابرات المركزية ودان كوتس مدير المخابرات الوطنية وجوزيف دنفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة.





ووفقًا للخطط العسكرية الأمريكية، فإنها «لا تدعو إلى غزو بري لإيران»، مع ذلك فإن عدد الجنود يقارب العدد الذي نشرته إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عام 2003 لغزو العراق، يأتي هذا فيما أعلنت إيران أنها ستعلق العمل جزئيًّا ببعض بنود الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين في الإدارة (لم تذكر أسماءهم) أن «شاناهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين...»، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وجهود الإدارة الأمريكية؛ التي تهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية.





ويسعى ترامب (بحسب وكالة رويترز) إلى إجبار طهران على الموافقة على اتفاق أوسع للحد من الأسلحة، من خلال إرسال المزيد من الأسلحة للخليج (حاملة طائرات، وقاذفات بي-52)، بينما تقول إيران إن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بأنه «هدف وليس تهديدًا».





وقد نوهت القوى الأوروبية، لا سيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأنها «ترفض أي إنذارات من طهران»، ردًا على المهلة (60 يومًا) التى حددها الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، قبل الانسحاب الجزئي من الاتفاق.





إلى ذلك، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، تهديدات لإيران على خلفية هجمات تعرضت لها ناقلات نفط قرب مياه الإمارات، وحذر من أنه ستكون هناك مشكلة سيئة لإيران إذا حدث شيء ما.





وقال ترامب: «إذا فعلوا أي شيء، فسوف يعانون بشدة، وسنرى ما سيحدث. ستكون مشكلة سيئة لإيران إذا حدث شيء ما. لن يكونوا أشخاصًا سعداء»، بعدما أعلنت الإمارات، الأحد الماضي، تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية قرب مياهها الإقليمية.



