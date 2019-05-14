مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل ابن أصول





مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم،و محمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرچي.



تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل ابن أصول للنجم حمادة هلال، عبر قناة DMC في الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الساعة الـ3.30 فجراً، والإعادة للمرة الثانية في الساعة الـ2 بعد الظهر.أما قناة DMC دراما، فتعرض المسلسل في الساعة 11 مساءً، وتعيد عرضه في الساعة الـ12 ظهراً، ويعاد للمرة الثانية في الساعة الـ4 عصراً.تدور أحداث العمل حول "هشام" الذي يجسده حمادة هلال، وهو شاب من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.