بالتفاصيل.. مهرة مدحت تواجه "مُرة" في رمضان 2019

تطل علينا الفنانة الصاعدة مهرة مدحت، هذا العام على شاشة رمضان من خلال مسلسلين هما "حدوتة مرة"، و"قمر هادي".

حيث تجسد مهرة شخصية "نادين" خلال أحداث مسلسل "حدوتة مُرة" أمام الفنانة غادة عبد الرازق والتي تجسد شخصية "مُرة الخادمة" ونادين هي ابنة الفنانة عايدة رياض والتي تجسد شخصية "درية هانم" خلال أحداث المسلسل .

وقد صرحت الفنانة مهرة مدحت: "انها سعيدة بالمشاركة في هذا المسلسل خاصة وانها تواجه الفنانة غادة عبد الرازق خلال احد المشاهد وتطالبها بأخذ ابنتها ولكن غادة تمنعها من ذلك خاصة بعد ان هجرت والدتها الفنانة عايدة رياض من أجل الزواج ثم تعود إليها مرة اخري لتطلب مساعدتها بالمال لكي تربي ابنتها بعد أن تم حبس زوجها".

وفي سياق اخر تشارك مهرة في مسلسل "قمر هادي" مع الفنان هاني سلامة خلال أحداث مسلسل قمر هادي حيث تقوم بتجسيد شخصية "مها" وهي ممرضة وتعتبر نقطة تحول في أحداث المسلسل وكشف هادي لبعض الشخصيات التي تحاول إيهامه بأنه شخص أخر.

الجدير بالذكر أن مهرة مدحت قد تخرجت من كلية الإعلام، وكانت مراسلة مع الاعلامي عمرو أديب وأصبحت مذيعة راديو في اذاعة الشرق الاوسط ٨٩.05 اف ام، وشاركت في بعض الاعمال الفنية منها: مسلسل يوميات زوجة مفروسة قوي الجزء الرابع و فيلم البدلة ، و مسلسل استديو المشاهير للمخرج علي إدريس ، بالإضافة الى مشاركتها في مسلسل (اون لاين ) بعنوان " نور " وقامت بدور سارة ، و شاركت في العديد من الأفلام القصيرة مثل: تشويش و البديل و براتيكا، وهي حاصلة علي لقب الوصيفة الاولي في مسابقة ملكة جمال العرب ٢٠١٧.