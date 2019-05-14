وزير الطاقة السعودي: الهجوم على محطتي أرامكو بطائرات "درون مفخخة"
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:38 م
الفجر السعودى
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أكد وزير الطاقة، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن "حادث الاستهداف المحدود الذي تعرضت له محطتا الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض؛ سببه هجوم من طائرات، درون مفخخة، بدون طيار".
وبيّن أن الحادث نجم عنه حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، فيما باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين.
وكشف المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، عن أن الاستهداف وقع بين الساعة السادسة والسادسة والنصف، صباح اليوم.
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