اليمن.. طائرات التحالف تقصف معسكرا حوثيا في حجة
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:38 م
وكالات
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قصفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن،
الثلاثاء، بعدة غارات، معسكر اللواء 25 ميكا التابع للميليشيات الحوثية في مديرية عبس
الساحلية شمال محافظة حجة.
وكانت مقاتلات التحالف شنت غارات جوية،
الاثنين، استهدفت تجمعات للميليشيات غرب بني حسن بمديرية عبس في حجة، وكذلك مخزن أسلحة
شرق مديرية مستبأ في المحافظة نفسها.
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة
للجيش اليمني، إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية،
كما تم تدمير عربة مدرعة، وعيار 23 المضاد للطائرات، وتدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب
باندلاع انفجارات متتالية.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر
ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للميليشيات.
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