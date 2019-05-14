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اليوم.. كريم فهمي ضيف "رسايل" مع جيهان عبد الله على "نجوم اف ام"

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:37 م
اليوم.. كريم فهمي ضيف رسايل مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام
كريم فهمي
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أحمد رمضان متولي
 
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يحل النجم كريم فهمى ضيفا على برنامج "رسايل"، اليوم الثلاثاء، مع جيهان عبد الله على "نجوم إف إم"، فى حلقة خاصة، ويبعث خلال الحلقة عدة رسائل لأصدقائه وأسرته ومحبيه وأيضا رسائل لمنافسيه.

 

وكان كريم فهمى صرح فى وقت سابق بأنه لن يشارك فى أعمال بسباق رمضان الحالى ويركز خلال الفترة المقبلة فى السينما ويعكف حاليا على كتابة فيلمين سوف يقدمهما بشكل مختلف عن أعماله السابقة، خاصة أن فيلمه الأخير "على بابا" حقق نجاحا كبيرا أثناء طرحه فى دور العرض السينمائية.

 

يذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميا، على إذاعة "نجوم إف.إم"، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.

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