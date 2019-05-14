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منى عبدالغني ضيفة "التوصيلة عالنجم" على "نجوم إف.إم".. اليوم

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:36 م
منى عبدالغني ضيفة التوصيلة عالنجم على نجوم إف.إم.. اليوم
منى عبدالغني
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أحمد رمضان متولي
 
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يستضيف اليوم المذيع تامر بشير، الفنانة منى عبد الغنى فى برنامجه "التوصيلة عالنجم" على "نجوم إف إم"، وتحكى خلال الحلقة عن أشهر السيارات التى تحبها والأغنيات التى تحب سماعها أثناء القيادة.

 

وتخوض الفنانة منى عبد الغنى موسم رمضان من خلال مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وتكشف أسرار كواليس دورها فى العمل حيث تجسد زوجة النجم ماجد المصرى، واستطاع العمل فى أول أيام عرضه أن يحقق نجاحاً.

 

يذاع برنامج "التوصيلة عالنجم" على اذاعة "نجوم إف.إم"، فى الـ4:10 عصرا يوميا، وتدور فكرته حول استضافة 30 نجما ونجمة طوال الشهر فى توصيلة والحكى عن ما يحب بالسيارات والأغانى التى يحب سماعها أثناء القيادة.

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