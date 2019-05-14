مرور مفاجئ على مركز طب الأسرة ببسينديلة في الدقهلية



وقامت رشا فاروق رئيس الوحدة المحلية بقرية أبو جلال بالمرور على المخابز بالقرية ومتابعة سير العمل به خلال شهر رمضان وكذلك متابعة مواصفات وجودة رغيف الخبز.



وعلى صعيد اخر قامت المهندسه غاده الحمادى نائبه رئيس مجلس مدينه بلقاس في محافظة الدقهلية بحملة استهدفت المرور مع لجنه من التموين مكونه من محمد عوض والسيد فاروق ومحمد عبد الرحمن مفتشي التموين



قامت الحملة بالمرور على ١١ مخبزا بنطاق المدينة وتم تحرير ٣ محاضر نقص موازين وسوف تستمر المتابعه للوصول الي افضل رغيف وارضاء المواطن.



ومن جانبها تمكنت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية من ايقاف اعمال لحالة بناء بدون ترخيص بتقاطع شارعي احمد عرابي وبور سعيد بمدينة ميت غمر والتحفظ علي مواد البناء والخلاطة المستخدمة في اعمال البناء.



تمكت الحملة بحضور منصورة عامر سكرتير عام رئاسة مركز ومدينة ميت غمر والمهندس سعد الحديدي مشرف عام برئاسة المركز والمهندس مسعد عبد الله مدير التنظيم برئاسة المركز وعلي عبد الباسط مدير الاشغالات وخالد السقطي مدير النظافة.



وعلي صعيد اخر أعلن اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس فى محافظة الدقهلية عن شن حملات نظافة مكبرة تمكنت من رفع 60 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى التابعة لها فى 24 ساعة.



قادت الحملة غادة الحمادى نائب رئيس المركز لمتابعة أعمال النظافه داخل المدينه بلقاس، وذلك بحضور المهندس أحمد وجيه مدير الحمله الميكانيكية وعبدالفتاح الحفنى مدير النظافه بمجلس المدينه بالفترة الصباحية وتم توصيلهم إلى مصنع تدوير القمامه بقلبشو.



وعلى صعيد اخر نظمت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بالتنسيق مع إدارتى التنمية الأقتصاديه والبيئة بحى غرب المنصورة، لبيان مدى جودة المنتجات المعروضة على الجمهور، والتأكد من أن أسعار المنتجات بالمنافذ وأنها تقل عن نظيرتها بالسوق.



قاد الحملة منى المتبولى نائب رئيس الحي، وأستهدفت الحملة منافذ البيع بشارع الجيش، وقامت الحملة بالمرور والتفتيش عن الشهادات الصحية للعاملين بالمنافذ.



كما قامت الحملة بإعدام ما يقرب من ٩٠كيلو من المواد الغذائية المتنوعة ويأتى ذلك فى إطار الحملات التى يشنها حى غرب خلال شهر رمضان الكريم للتأكد من جودة المنتج الذى يقدم للمواطن وصلاحيتة وضبط الأسعار والحد من جشع التجار.



وجه اللواء حسام لبيب، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشن حملات مفاجأة على وحدات طب الأسرة للوقوف علي مدي تقديم الخدمة للمواطنين.وقام عبدالرحمن الرفاعى رئيس الوحدة المحلية ببسنديله بالمرور المفاجئ على مركز طب الأسرة ببسنديله لمتابعة سير العمل وتقديم خدمه جيده للمواطن البسيط من المترددين على الوحدات الصحية.وعلى صعيد آخر كلف المحاسب محمد أبو العنين رئيس مركز ومدينة شربين بشن حملات مفاجأة للمرور علي المخابز في شعر رمضان الكريم.