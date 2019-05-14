"معهد البلاستيك" يعلن بدء قبول الدفعة الـ 25

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1440 / 1441هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa, أو عن طريق التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.





وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الخامسة والعشرين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يعد معهداً غير ربحي أُسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على أثرها وُقعتْ اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد، الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وَفْق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.





وأفاد المعهد بأن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.