السلطات الفرنسية تصادر كوكايين بقيمة 45 مليون دولار

كشف مسؤول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية صادرت كوكايين بقيمة ما يقرب من 45 مليون دولار في ميناء في شمال دونكيرك الشهر الماضي.

كشف مسؤول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية صادرت كوكايين بقيمة ما يقرب من 45 مليون دولار في ميناء في شمال دونكيرك الشهر الماضي.