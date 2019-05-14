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الصفحة الرسمية لـ "كان" تكشف عن البوستر الرسمي لجائزة "آلن ديلون" الشرفية

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:15 ص
الصفحة الرسمية لـ كان تكشف عن البوستر الرسمي لجائزة آلن ديلون الشرفية
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أحمد جمال أحمد
 
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تنطلق اليوم فعاليات الدورة رقم 72 لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2019، بمشاركة أكثر من 50 فيلم لأكثر من 20 جنسية مختلفة.

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلن ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "،  وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "كان" البوستر الرسمي لجائزة "آلن ديلون" الشرفية، التي ستعمل اللجنة المنظمة على استمرار تقديمها في الدورات المستقبلية للمهرجان.

 

واختير فيلم الرعب " The Dead Don’t Die " لأن يكون فيلم اليوم الافتتاحي للمعرض، المقرر له 14 مايو القادم، و يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière .

 

 

وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".

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