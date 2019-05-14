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للأم الجديدة.. معلومات عن تسنين الطفل

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:14 ص
للأم الجديدة.. معلومات عن تسنين الطفل
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للأم الجديدة.. نقدم لكِ معلومات هامة عن موعد تسنين الطفل، وهي:

تظهر الأسنان اللبنية ما بين عمر 4_ 6 أشهر من عمر الطفل.

يمكن أن تحكم الأم على تأخر أسنان الطفل في حال وصل لعمر 18 شهراً ولم يظهر له أي سن.

هناك بعض الأطفال يولدون وفي فمهم أسنان وهذه يجب التخلص منها.

قد يظهر أول سن في عمر 9 أشهر.

السن الأول يكون مؤلماً.

الضروس تكون مؤلمة أكثر من القواطع مثلاً.

في حال تأخر التسنين يجب أن تتوجه الأم للطبيب.

يجب تعريض الطفل للشمس وتقديم فيتامين د لكي لا يتأخر تسنين الطفل.

سيلان اللعاب معنا أن تستعدي لبزوغ الأطفال وكذلك توتره وقلة نومه.
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