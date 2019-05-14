"التخطيط" تستعرض موقف الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتعثرة
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:15 ص
Advertisements
Advertisements
استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، موقف الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتعثرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2018-2019.
وتضمنت الملامح الرئيسة لخطة المشروعات المتعثرة لعدد 316 مشروع بتكلفة تبلغ 6.2 مليار جنيه، وفقاً لبيان الوزارة.
وقالت الوزارة، إن المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغت 11 مشروعاً باعتمادات بلغت حوالي 72 مليون جنيه عام 2018-2019، وتتمثل في تنفيذ 7 مشروعات تابعة لوزارة الإسكان إلى جانب تنفيذ 4 مشروعات لوزارة الري.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إجراء متابعة ميدانية لحوالي 26 مشروعاً تضمنت 15 مشروعًا للإسكان، و5 مشروعات للصحة، إلى جانب 4 مشروعات للموارد المائية والري، ومشروعين للزراعة.
Advertisements
المزيد عن: وزارة التخطيط التخطيط اخبار وزارة التخطيط اخبار التخطيط اليوم اخبار التخطيط الان اخبار الاقتصاد اليوم
- هالة السعيد: طرح قانون التخطيط الموحد أمام "الوزراء" خلال 10 أيام
- "إسماعيل" يوجه بالتنسيق مع الوزارات لمراجعة موقف المشروعات المتعثرة
- بالانفوجراف.."التخطيط" تكشف الانجازات المتحققة في مجال الطاقة ضمن رؤية مصر 2030
- الوزراء: استثمارات حكومية بـ5,4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة
- "التخطيط" تخصص 70 مليون جنيه لمستشفى جامعة أسيوط
- وزيرة التخطيط: الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام خلال الفترة الحالية
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع " موازنة تاريخية " للعام المالي 2019/2020
- وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6%
- محافظ أسوان والهيئة الهندسية يوقعان برتوكول لتنفيذ مشروعات بـ 609 مليون جنيه
- مدبولي يتابع موقف تحصيل موارد الدولة.. و يُكلف بإزالة أي مخلفات أو تعديات