"التخطيط" تستعرض موقف الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتعثرة

استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، موقف الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتعثرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2018-2019.





وتضمنت الملامح الرئيسة لخطة المشروعات المتعثرة لعدد 316 مشروع بتكلفة تبلغ 6.2 مليار جنيه، وفقاً لبيان الوزارة.





وقالت الوزارة، إن المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغت 11 مشروعاً باعتمادات بلغت حوالي 72 مليون جنيه عام 2018-2019، وتتمثل في تنفيذ 7 مشروعات تابعة لوزارة الإسكان إلى جانب تنفيذ 4 مشروعات لوزارة الري.



