واشنطن تعد قائمة منتجات صينية بـ300 مليار دولار خاضعة للتعريفة الجمركية الجديدة
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:13 ص
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أعد مكتب الممثل التجاري الأمريكي قائمة منتجات بـ300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين وقد تشهد تطبيق تعريفات جمركية.
وفي بيان لمكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة كشف أمس الاثنين عن قائمة تتألف من 140 صفحة وتتضمن أجهزة هواتف محمولة وكمبيوتر ومنتجات استهلاكية مثل الملابس والكتب والأدوات المكتبية قد تشهد تطبيق تعريفات جمركية عليها، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وفي الوقت نفسه استثنت القائمة المستحضرات الصيدلية التي يتم إعدادها في الصين.
وأضاف البيان أن هناك جلسة استماع من المقرر أن تنعقد في 17 يونيو/حزيران المقبل لمناقشة القائمة التي أعدتها وتتضمن 3805 منتجاً قد يشهد تطبيق تعريفات جمركية عليها بنحو 25 بالمئة.
وتابع أن تعليقات الطعن الأخيرة ستصدر في غضون 7 أيام بعد نهاية جلسة الاستماع.
وفي الأسبوع الماضي كانت الولايات المتحدة قررت زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.
كما أن الرئيس الأمريكي كان أعلن أنه سيتم البدء في الإعداد إلى تطبيق تعريفات جمركية على واردات من الصين بقيمة 325 مليار دولار.
ورداً على القرارات الأمريكية، رفعت الصين أمس التعريفات الجمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار.
وفي حالة زيادة الرسوم الجمركية على تلك القائمة فأن بذلك كافة الواردات الأمريكية من الصين تقريباً ستكون تعرضت إلى تعريفات جمركية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني في نهاية يونيو/حزيران المقبل في اليابان على هامش اجتماعات قمة الـ20.
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