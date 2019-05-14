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كلوب: نستعد للفوز على توتنهام وحصد لقب دوري الأبطال

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:11 ص
كلوب: نستعد للفوز على توتنهام وحصد لقب دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 
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تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن استعدادات فريق الريدز لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا. 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو المقبل.

وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي: لدينا أكثر من شيء لنفعله خلال فترة التحضيرات قبل خوض المباراة النهائية.

وأضاف كلوب: اللاعبين حصلوا على يومين للراحة من التدريبات، قبل العودة مرة أخرى للتركيز لمدة أسبوعين من أجل التجهيز لمواجهة توتنهام مثلما يحدث قبل بداية الموسم، ونتمنى تحقيق الفوز وحصد اللقب.
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