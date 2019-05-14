مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة التاسعة مسلسل زلزال

تعرض قناة "دي إم سي"، اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءا الحلقة التاسعة من مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان، وسيتم عرض الإعادة في الخامسة صباحا.





وفي تمام الثانية عشرة مساءً، سيُذاع المسلسل على قناة دي إم سي دراما، وتكون الإعادة في الخامسة عصراً خلال شهر رمضان الكريم.





ويؤدي بطولة مسلسل زلزال النجم محمد رمضان وماجد المصري، وحلا شيحة، وهو من تأليف عبد الرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.