ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة التاسعة مسلسل زلزال

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:09 ص
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة التاسعة مسلسل زلزال
حلا شيحة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تعرض قناة "دي إم سي"، اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءا الحلقة التاسعة من مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان، وسيتم عرض الإعادة في الخامسة صباحا.

وفي تمام الثانية عشرة مساءً، سيُذاع المسلسل على قناة دي إم سي دراما، وتكون الإعادة في الخامسة عصراً خلال شهر رمضان الكريم.

ويؤدي بطولة مسلسل زلزال النجم محمد رمضان وماجد المصري، وحلا شيحة، وهو من تأليف عبد الرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة