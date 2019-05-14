إيرادات "المصرية للإتصالات "تصعد لـ 6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:06 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الجاري، والتي أسفرت نتائجعا عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 108.4%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أنها سجلت 1.61 مليار جنيه منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 775.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 6.08 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018.
وعن القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول حيث سجلت 5.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 448.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.
يشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 3.5 مليار جنيه عن عام 2018، مقابل أرباح بقيمة 3.05 مليار جنيه قبل عام.
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