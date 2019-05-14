جربي الخميرة البيرة للحصول على وجه سمين ومشدود

استخدمي الخميرة البيرة للحصول على وجه سمين ومشدود، وإليكِ أهميتها:





1- يساعد خليط اللّبن والخميرة في نفخ الخدّين وتوردّهما، يعتبر بديلاً طبيعيّاً لحقن البوتوكس.





2- يبيّض البشرة ويعطيها ملمساً ناعماً، وذلك بسبب حمض اللاكتيك الذي ينظّف البشرة ويمنحها تورّداً طبيعيّاً.





3- يشدّ البشرة ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وخطوط التجاعيد حول الفم والعينين.





4- يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.





5- ينظّف قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه لبشرة ويزيل الرواسب العالقة بها من غبار وما تبقّى من ماكياج في نهاية اليوم.





طريقة تحضير قناع اللّبن والخميرة

تحتاجين إلى: ملعقتين من الخميرة، 3 ملاعق من اللّبن وملعقة كبيرة من ماء الورد.





الطريقة التطبيق:

1- اغسلي بشرتكِ جيّداً واتركيها حتى تجفّ.

2- اخلطي المكوّنات معاً واتركيها لدقائق.

3- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدّة ربع ساعة.

4- اغسليها جيّداً بالماء العادي، ثمّ بماء مثلّج لإغلاق المسامّ

5- احرصي على تطبيق قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه مرّتين في الأسبوع.