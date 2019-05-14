جربي الخميرة البيرة للحصول على وجه سمين ومشدود
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:02 ص
Advertisements
Advertisements
استخدمي الخميرة البيرة للحصول على وجه سمين ومشدود، وإليكِ أهميتها:
1- يساعد خليط اللّبن والخميرة في نفخ الخدّين وتوردّهما، يعتبر بديلاً طبيعيّاً لحقن البوتوكس.
2- يبيّض البشرة ويعطيها ملمساً ناعماً، وذلك بسبب حمض اللاكتيك الذي ينظّف البشرة ويمنحها تورّداً طبيعيّاً.
3- يشدّ البشرة ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وخطوط التجاعيد حول الفم والعينين.
4- يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.
5- ينظّف قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه لبشرة ويزيل الرواسب العالقة بها من غبار وما تبقّى من ماكياج في نهاية اليوم.
طريقة تحضير قناع اللّبن والخميرة
تحتاجين إلى: ملعقتين من الخميرة، 3 ملاعق من اللّبن وملعقة كبيرة من ماء الورد.
الطريقة التطبيق:
1- اغسلي بشرتكِ جيّداً واتركيها حتى تجفّ.
2- اخلطي المكوّنات معاً واتركيها لدقائق.
3- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدّة ربع ساعة.
4- اغسليها جيّداً بالماء العادي، ثمّ بماء مثلّج لإغلاق المسامّ
5- احرصي على تطبيق قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه مرّتين في الأسبوع.
Advertisements
المزيد عن: وجه مشدود وجه سمين مكونات الخميرة الخميرة البيرة