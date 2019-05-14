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جربي الخميرة البيرة للحصول على وجه سمين ومشدود

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:02 ص
جربي الخميرة البيرة للحصول على وجه سمين ومشدود
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استخدمي الخميرة البيرة للحصول على وجه سمين ومشدود، وإليكِ أهميتها:

1- يساعد خليط اللّبن والخميرة في نفخ الخدّين وتوردّهما، يعتبر بديلاً طبيعيّاً لحقن البوتوكس.

2- يبيّض البشرة ويعطيها ملمساً ناعماً، وذلك بسبب حمض اللاكتيك الذي ينظّف البشرة ويمنحها تورّداً طبيعيّاً.

3- يشدّ البشرة ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وخطوط التجاعيد حول الفم والعينين.

4- يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

5- ينظّف  قناع  خميرة البيرة لتسمين الوجه لبشرة ويزيل الرواسب العالقة بها من غبار وما تبقّى من ماكياج في نهاية اليوم.

طريقة تحضير قناع اللّبن والخميرة
تحتاجين إلى: ملعقتين من الخميرة، 3 ملاعق من اللّبن وملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة التطبيق:
1- اغسلي بشرتكِ جيّداً واتركيها حتى تجفّ.
2- اخلطي المكوّنات معاً واتركيها لدقائق.
3- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدّة ربع ساعة.
4- اغسليها جيّداً بالماء العادي، ثمّ بماء مثلّج لإغلاق المسامّ
5- احرصي على تطبيق قناع   خميرة البيرة لتسمين الوجه مرّتين في الأسبوع.
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