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هيئة الاستثمار تسمح لكل المؤهلات العليا الانضمام للتأسيس الإلكترونى

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:02 ص
هيئة الاستثمار تسمح لكل المؤهلات العليا الانضمام للتأسيس الإلكترونى
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أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاستدراك الثانى للبرنامج التأهيلى الأول "مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد "الخاص بالمؤهل الدراسى".
 
وتضمن التعديل تغيير شرط الحصول على بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق للالتحاق بالبرنامج ألتأهيلى الأول "مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد "ليصبح" الحصول على بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق أو مؤهل عالى مناسب على أن تتوفر فى الحاصل على هذا المؤهل الأخير خبرة العمل فى مجال خدمات الاستثمار لمدة لا تقل عن سنتين على أن يقوم المتقدم للبرنامج بتحديد قائمة بالشركات والمنشآت التى قدم لها هذه الخدمات".

 
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