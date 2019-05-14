الحلقة الثامنة من مسلسل زلزال رمضان 2019

وقوف "محمد حربي" محمد رمضان، أمام "خليل السواح" ماجد المصري، في جلسة النطق بالحكم في قضيته لاسترداد أرض والده التي اشتراها من "السواح"، وسدد القسط الأخير من ثمنها بدون تسجيل قبل وفاته تحت أنقاض زلزال 1992، و





تعرض قناة "دي إم سي"، اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءا مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان، وسيتم عرض الإعادة في الخامسة صباحا.

وفي تمام الثانية عشرة مساءً، سيُذاع المسلسل على قناة دي إم سي دراما، وتكون الإعادة في الخامسة عصراً خلال شهر رمضان الكريم.

ويؤدي بطولة مسلسل زلزال النجم محمد رمضان وماجد المصري، وحلا شيحة، وهو من تأليف عبد الرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان أحداثا مثيرة تمثلت فييحكم القاضي بملكية "السواح" للأرض لعدم وجود أدلة على تسديد ثمنها الذي قدر بمائة الف جنيه، وتستمع المحكمة لشهادة الشهود "عبد البصير ولطفي" اللذين يشهدان زوراً إرضاء لخصم "محمد حربي"، أما زوجته "لمياء" منى عبدالغني فتشهد بما تعلمه بدون تحيز.