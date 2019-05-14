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مؤشر بورصة "السعودية" يصعد بنسبة 1.21% بمستهل جلسة اليوم

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:02 ص
مؤشر بورصة السعودية يصعد بنسبة 1.21% بمستهل جلسة اليوم
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.12% رابحا 93.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8460.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.2% خاسرا 6.76 نقطة ليصل إلى مستوى 3417.55 نقطة.


 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 42.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 101 شركة، فيما تراجعت 74 شركة.

وارتفع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.55%،  تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.99%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.97%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.89%.
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