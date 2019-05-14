ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيراميدز بالقوة الضاربة أمام دجلة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 10:57 ص
بيراميدز بالقوة الضاربة أمام دجلة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
حسم الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة، وادي دجلة،ا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في  الجولة الثانية والثلاثين بالدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجلة :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر، عمر جابر، عمرو ميداني، رجب بكار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عبد الله السعيد، محمد فاروق، كينو.

الهجوم: عمر خربين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة