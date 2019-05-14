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المحامي سمير صبري: مفيش فرق بين سما المصري ونجلا "بتاعة الحصان"

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:50 ص
المحامي سمير صبري: مفيش فرق بين سما المصري ونجلا بتاعة الحصان
سما المصري وسمير صبري
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الفجر الفني
 
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حل المحامي سمير صبري، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في حلقة أمس، من برنامجها "شيخ الحارة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس.

وعرضت بسمة، مقطع فيديو لحلقة جمعت بين سمير صبري وسما المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، تهاجمه فيها بسبب دفاعه عن المطربة نجلا الشهيرة "بتاعة الحصان" واتهمته فيها بانفصام في مبادئه.

ليرد سمير صبري ويوضح أنه يدافع عن الحق، وأنه لا فرق بين سما المصري ونجلا ، وعندما علم أن نجلاء هي المطربة الإباحية تراجع عن الدافع عنها.
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