سيطرة مرسيدس تقتل طموحات فيراري

مع فوزه بالمركزين الأول والثاني في كل من السباقات الخمسة التي أقيمت حتى الآن، أكد فريق مرسيدس، هيمنته مبكرًا على الموسم الحالي لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات الفورمولا 1، موجهًا ضربة قاسية لطموحات منافسه العنيد فيراري.

ومع التفوق الذي أحرزه فيراري على مرسيدس، خلال فترة الاختبارات التي سبقت الموسم الحالي، تزايدت طموحات فيراري في إنهاء هيمنة مرسيدس على البطولة، وإحراز لقب البطولة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

لكن البريطاني لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس، أحرزا المركزين الأول والثاني على الترتيب في السباق الإسباني، ليواصل مرسيدس هيمنته على المركزين الأول والثاني في سباقات الموسم الحالي، ويوجه لطمة قوية لطموحات فيراري، بعدما احتل سيباستيان فيتيل وتشارلز ليكليرك، المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وأشارت صحيفة سودويتشه تسايتونج، إلى نتائج الاختبارات التي سبقت الموسم، وذكرت "بعد الفوز الخامس على التوالي وهيمنة مرسيدس على المركزين الأول والثاني للسباق الخامس على التوالي، انتهت الخرافة حيثما ولدت".

وأشارت صحيفة الجارديان، إلى "فجوة"، نظرًا للفارق الكبير الذي يفصل بين فيتيل وهاميلتون حاليا، حيث يبلغ الفارق 48 نقطة في الترتيب العام بعد 5 سباقات فقط من الموسم، فيما يبدو أن المنافسة على اللقب هذا الموسم ستكون بين سائقي مرسيدس اللذين تفصلهما 7 نقاط فقط في الترتيب العام للبطولة.

وجاءت الفرصة الوحيدة الحقيقية أمام فيراري لتحقيق الفوز خلال السباق البحريني، لكن عطل المحرك بدد حلم ليكليرك الذي كان متصدرًا للسباق حتى قبل نهايته بقليل.

ولجأ فيراري إلى تحديث مبكر لمحرك سيارته، كما لجأ كباقي الفرق إلى تحديث الديناميكية الهوائية للسيارة خلال السباق الإسباني، لكن هذا كله لم يكن مجديًا على المضمار الذي شهد تفوقا واضحا للفريق في الاختبارات التي سبقت الموسم.

وبذل فيتيل، قصارى جهده في بداية السباق الذي انطلق فيه من المركز الثالث، حيث حاول اجتياز سائقي مرسيدس، لكن مشكلة في إطار السيارة بددت أحلامه، كما انتزع ماكس فيرستابن سائق ريد بول، المركز الثالث منه.

وكان توتو فولف رئيس السباقات في مرسيدس، من بين من أشادوا بالتطور الهائل في مستوى فريق مرسيدس منذ الاختبارات التي سبقت الموسم الحالي.