ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية امام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-5-2019

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:05 ص
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية امام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-5-2019
سعر الدينار الكويتى اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ستقر سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14-5-2019، واستقر سعر الدينار الكويتي في الصرافة والسوق السوداء فلم يسجل ارتفاع أو انخفاض حيث سجل سعر الشراء 56.12 جنيها، وسجل سعر البيع 57.01، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 


سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
55،84 جنيه للشراء
56،72 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
56،09 جنيه للشراء
56،45 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
56،09 جنيه للشراء
56،45 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
55،85 جنيه للشراء
56،57 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
55.61 جنيه للشراء
56.69 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
56.21 جنيه للشراء
56.56 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي
55،74 جنيه للشراء
56،63 جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
56،61 جنيه للشراء
57،69 جنيه للبيع


Advertisements
المزيد عن: سعر الدينار اليوم في مصر سعر الدينار الكويتى سعر الدينار الان سعر الدسنار الكويتي امام الجنيه اسعار الدينار اليوم في مصر اسعار الدينار اليوم اسعار الدينار الكويتى اليوم اسعار الدينار الكويتى اسعار الدينار الان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة