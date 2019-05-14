سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية امام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-5-2019
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:05 ص
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ستقر سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14-5-2019، واستقر سعر الدينار الكويتي في الصرافة والسوق السوداء فلم يسجل ارتفاع أو انخفاض حيث سجل سعر الشراء 56.12 جنيها، وسجل سعر البيع 57.01، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
55،84 جنيه للشراء
56،72 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
56،09 جنيه للشراء
56،45 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
56،09 جنيه للشراء
56،45 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
55،85 جنيه للشراء
56،57 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
55.61 جنيه للشراء
56.69 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
56.21 جنيه للشراء
56.56 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي
55،74 جنيه للشراء
56،63 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
56،61 جنيه للشراء
57،69 جنيه للبيع
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