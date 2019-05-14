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وفيات بالجملة في الحلقة الخامسة من صراع العروش

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:48 ص
وفيات بالجملة في الحلقة الخامسة من صراع العروش
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شهدت الحلقة الخامسة، قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش أحداثا مأساوية، بانتقام ساحق لأم التنانين على ملكة ويستروس.

 

وكما كان متوقعا من أحداث الحلقة الرابعة، شكل وفاة شخصية ميساندي ظهور الجانب المظلم من شخصية دانيريس تاريجيريان والدة التنانين وهجومها على أبرياء كينجز لانديج.

 

وقد شهدت الحلقة وفاة شخصيات رئيسية مثل شخصية ساندور المعروف باسم هاوند، وشقيقه الأكبر سير جريجور، بجانب قائد الأسطول الحديدي، والوفاة المحتملة لكل من سيرسي وجيمي لاينستر.

 

ومن المنتظر أن تنتهي الملحمة في الحلقة الأخيرة التي تبث فجر الاثنين القادم بتوقيت القاهرة، لينتهي معها أفضل مسلسل في تاريخ الدراما.

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