وفيات بالجملة في الحلقة الخامسة من صراع العروش

وكما كان متوقعا من أحداث الحلقة الرابعة، شكل وفاة شخصية ميساندي ظهور الجانب المظلم من شخصية دانيريس تاريجيريان والدة التنانين وهجومها على أبرياء كينجز لانديج.

وقد شهدت الحلقة وفاة شخصيات رئيسية مثل شخصية ساندور المعروف باسم هاوند، وشقيقه الأكبر سير جريجور، بجانب قائد الأسطول الحديدي، والوفاة المحتملة لكل من سيرسي وجيمي لاينستر.

ومن المنتظر أن تنتهي الملحمة في الحلقة الأخيرة التي تبث فجر الاثنين القادم بتوقيت القاهرة، لينتهي معها أفضل مسلسل في تاريخ الدراما.