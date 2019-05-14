أحداث زلزال الحلقة 8.. ما مصير ملكية الأرض؟

أحداث جديدة في الحلقة الثامنة من مسلسل "زلزال"، فقد وقوف "محمد حربي" محمد رمضان، أمام "خليل السواح" ماجد المصري، في جلسة النطق بالحكم في قضيته لاسترداد أرض والده التي اشتراها من "السواح"، وسدد القسط الأخير من ثمنها بدون تسجيل قبل وفاته تحت أنقاض زلزال 1992، وجاء هذا في مسلسل زلزال الحلقة 8.





ويحكم القاضي بملكية "السواح" للأرض لعدم وجود أدلة على تسديد ثمنها الذي قدر بمائة الف جنيه، وتستمع المحكمة لشهادة الشهود "عبد البصير ولطفي" اللذين يشهدان زوراً إرضاء لخصم "محمد حربي"، أما زوجته "لمياء" منى عبدالغني فتشهد بما تعلمه بدون تحيز.





تدور أحداث المسلسل، حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وابن المتوفى "محمد رمضان"، وعلى الرغم من ذلك تقع قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، ووالد الفتاة يقف عائقا بينهما.