أعضاء أمريكيون يطالبون بعقوبات جديدة على شركات نورد ستريم 2 الجديدة

يعتزم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون يستهدف خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وفقًا لشخصين مطلعين على الخطط.

يعتزم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون يستهدف خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وفقًا لشخصين مطلعين على الخطط.

وحسب مسودة نسخة من مشروع القانون حصلت عليه مجلة "فورين بوليسي"، سيتم فرض سلسلة من العقوبات على الشركات المشاركة في مد خطوط أنابيب في أعماق البحار لمشاريع الطاقة الروسية، مع التركيز بشكل خاص على خط أنابيب نورد سترم 2.

وحسب مسودة نسخة من مشروع القانون حصلت عليه مجلة "فورين بوليسي"، سيتم فرض سلسلة من العقوبات على الشركات المشاركة في مد خطوط أنابيب في أعماق البحار لمشاريع الطاقة الروسية، مع التركيز بشكل خاص على خط أنابيب نورد سترم 2.

وتتضمن التدابير المنصوص عليها في مشروع القانون؛ وضع خط أنابيب نورد ستريم 2، بالإضافة إلى رفض تأشيرة السفر الأمريكية للأفراد المشاركين في مشروع البنية التحتية للطاقة الذي تقوده روسيا.

وتتضمن التدابير المنصوص عليها في مشروع القانون؛ وضع خط أنابيب نورد ستريم 2، بالإضافة إلى رفض تأشيرة السفر الأمريكية للأفراد المشاركين في مشروع البنية التحتية للطاقة الذي تقوده روسيا.