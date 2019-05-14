"الرقابة على المنشطات" تُحدد موقف فهد المولد الخميس المقبل

يَمثل لاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، فهد المولد، يوم الخميس المقبل، أمام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، في جلسة استماع مغلقة وتحقيق على خلفية أزمته الأخيرة بثبوت تورطه في تناول المنشطات.

وكان نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، أعلن تلقيه إشعارًا من لجنة الرقابة على المنشطات، يفيد بوجود مادة محظورة في عينة فحص المولد، والذي خضع له اللاعب دوريًا.

وخضع المولد إلى فحص المنشطات، عقب انتهاء مباراة الاتحاد مع النصر، منتصف شهر أبريل الماضي، في الجولة 27 من بطولة الدوري السعودي، باللقاء الذي انتهى بفوز «العميد» بثلاثية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير المولد خلال جلسته مع اللجنة، سواء بتوقيع عقوبة الإيقاف على مهاجم الاتحاد، أو الحصول على براءة من اتهامه بتناول المنشطات.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد لا تعتزم اتخاذ إجراءات تصعيدية في القضية؛ لكنها تنوي العمل في إطار تعاوني مع اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات بما يضمن مصلحة الكرة السعودية بصفة عامة ومصلحة النادي واللاعب وبما يتوافق مع أنظمة الاحتراف، من أجل تخفيف العقوبة.

وأفادت التقارير، بأن البعض نصح اللاعب فهد المولد بعدم طلبه فتح العينة « B» كما فعل لاعب القادسية فيصل مسرحي، وجاءت العقوبة له مخففة وإيقاف سنة واحدة فقط بعد أن طلب عدم فتح العينة الثانية.

وغاب المولد عن المشاركة في تدريبات الاتحاد منذ إعلان النادي عن إشعار لجنة المنشطات، ولم يخضْ مباراته الأخيرة أمام الفتح، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز «العميد» بسداسية مقابل هدفين.