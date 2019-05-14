"تنمية الصعيد": المشروعات بالصعيد ساهمت في تقليص الهجرة إلى الدلتا
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:42 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى غيته، عضو جمعية تنمية صعيد مصر، إن الصعيد عانى لفترات طويلة من التهمييش، وعدم وضعه على خريطة التنمية في مصر.
وأشار "غيته"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الصعيد قادر بما يمتلكه من ثروة بشرية وإمكانيات على أن يحدث طفرة في وضع مصر، لافتا إلى أن المشروعات التي نفذتها مصر في محافظات الصعيد تعمل على الحد من هجرة أبناء الصعيد إلى الدلتا.
وأضاف أنه أصبح هناك حوافز متعددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دفعت الشباب للتوجه إلى هذا القطاع، مناشدا مجلس الوزراء أن يكون هناك تقسيم إداري جديد لمحافظات الصعيد.
وأشار "غيته"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الصعيد قادر بما يمتلكه من ثروة بشرية وإمكانيات على أن يحدث طفرة في وضع مصر، لافتا إلى أن المشروعات التي نفذتها مصر في محافظات الصعيد تعمل على الحد من هجرة أبناء الصعيد إلى الدلتا.
وأضاف أنه أصبح هناك حوافز متعددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دفعت الشباب للتوجه إلى هذا القطاع، مناشدا مجلس الوزراء أن يكون هناك تقسيم إداري جديد لمحافظات الصعيد.
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